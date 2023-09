Travolto e ucciso da un auto mentre era in bici con il figlio

Una tranquilla passeggiata in bici, insieme al figlio, si è trasformata in immane tragedia. Un uomo di 49 anni è morto e il figlio è ricoverato nella Rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dopo un incidente in cui genitore e bimbo erano in bicicletta e sono rimasti investiti da un'auto. È accaduto nel pomeriggio di sabato 23 settembre ad Astignano, in provincia di Asti.

L'uomo, che viveva ad Antignano, stava facendo un giro in bicicletta con il figlio, sulla strada che dal paese conduce alla frazione Gonella. Il piccolo di sei anni è ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Dopo l'incidente, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso e si trova in prognosi riservata. Il padre invece è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto ieri ad Antignano, in provincia di Asti, e l'automobilista risulta un uomo di 72 anni della zona. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'incidente e auto e bici sono stati posti sotto sequestro.