A rendere noto l'episodio sono gli stessi carabinieri, intervenuti sui binari della linea metropolitana Napoli-Pozzuoli, all’altezza della fermata Cavalleggeri d’Aosta. "Ha riferito che aveva assunto sostanze stupefacenti e non sapeva dove si trovasse", recita una nota ufficiale. L'uomo è stato denunciato, ma anche affidato alle cure del 118 e a un familiare.

Vaga sui binari bloccando di fatto il traffico dei treni e quando i carabinieri lo raggiungono confessa di non avere idea di dove sia. Il motivo? Ha assunto stupefacenti. Succede a Napoli, dove un uomo di 51 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Un 51enne vagava sui binari, ai carabinieri che lo hanno fermato ha confessato di avere assunto sostanze stupefacenti e non essere lucido

Blocca i treni per un'ora: "Sono drogato, non so dove sono"