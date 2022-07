Troppo caldo, il binario si deforma e il treno deraglia

Potrebbe essere il caldo record di queste settimane in Liguria ad aver provocato la deformazione di un tratto di binario della linea ferroviaria interna al porto della Spezia dove il locomotore di un treno merci ha subito uno svio con ripercussioni sulla circolazione. Non si sono registrati feriti. L'incidente si è registrato non distante dalla stazione di Spezia Marittima. In serata sono attese le manutenzioni tramite un carro di soccorso per ristabilire la normale circolazione internamente allo scale.