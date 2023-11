Usa la piastra per capelli e il treno si ferma per un allarme anti-incendio: ritardi sulla linea

Accende una piastra per capelli sul treno e manda la rete in tilt. Il "fattaccio", di cui si è avuta notizia solo nelle scorse ore, è avvenuto intorno alle 11 di sabato 25 novembre tra Maccarese e Roma.

Secondo quanto ricostruito, dopo esser salita su un treno Rock 4125 della linea FL5, una ragazza avrebbe pensato bene di sistemarsi i capelli attaccando una piastra alla presa presente sotto i sedili. I fumi causati dalla messa in piega fai da te, tuttavia, hanno invaso parte della carrozza facendo attivare il sistema anti incendio.

Il convoglio è stato fermato a Maccarese per i controlli, ed è ripartito dopo il reset. Nel tratto interessato la circolazione ferroviaria è stata instradata su unico binario con rallentamenti fino a 40 minuti per i treni regionali. Anche un Intercity e un treno dell'alta velocità avrebbero subito ritardi di 30 e 20 minuti. Insomma, un'altra giornata da dimenticare per i pendolari. Tutto a causa di una piastra per capelli.

