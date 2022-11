Treno in corsa travolge un'auto al passaggio a livello

Grave incidente al passaggio a livello di Stazzona, frazione di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. Intorno alle ore 11 di oggi, martedì 1° novembre: un treno ha travolto un'automobile in transito sui binari. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le sbarre del passaggio a livello non si siano abbassate e che il treno abbia urtato un'auto in transito. Ad avere la peggio un 52enne che era a bordo della vettura. L'uomo è stato trasportato in ospedale, al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori di Areu, sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tirano, i Carabinieri e gli uomini della Polfer che stanno indagando sull'esatta dinamica dell'accaduto. La circolazione ferroviaria sulla linea Milano - Tirano è stata sospesa tra le stazioni di Sondrio e Tirano. Istituito un servizio autobus.