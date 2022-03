Rapina 5 coetanei: minorenne finisce in comunità

Finisce in comunità un ragazzo minorenne ritenuto responsabile di 5 rapine ai danni di alcuni suoi coetanei tra Trento e Rovereto. A eseguire la misura restrittiva sono state la questura di Trento e la polizia ferroviaria di Rovereto su disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento. Le indagini sono partite subito dopo le denunce presentate dai ragazzi, minacciati in pieno giorno con una chiave inglese da un coetaneo anche per pochi euro. Le rapine avvenivano sui treni che da Rovereto portano a Trento o per le strade della città, tutte con lo stesso modus operandi. Il rapinatore è stato indentificato grazie ai filmati di alcune telecamere di sorveglianza e ad una serie di controlli a tappeto nelle piazze e sui treni.