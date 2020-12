Operai licenziati donano 900 euro per i malati Covid e i bimbi dell’ospedale

Sono stati mesi difficili per i dipendenti della Treofan, in lotta per avere un futuro lavorativo, ma quando si è trattato di dare una mano nessuno si è tirato indietro. I lavoratori della fabbrica ternana, specializzata nella produzione di film di polipropilene, e che a fine novembre hanno ricevuto le lettere di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività, hanno raccolto quasi 900 euro tra di loro per sostenere i malati e le strutture sanitarie che stanno combattendo contro la pandemia da coronavirus.

Oltre 140 famiglie hanno infatti voluto unirsi all’associazione I Pagliacci danno il proprio contributo economico e questa mattina David Lulli, delegato Rsu Filctem Cgil della Treofan di Terni, ha consegnato i soldi raccolti dai lavoratori e lo ha fatto proprio di fronte alla fabbrica di via Narni, con un gesto dal grande valore simbolico.

“I lavoratori della Treofan sono stati contattati dall’associazione I Pagliacci, che voleva portare la propria vicinanza alla vertenza e solidarietà a loro e alle 140 famiglie in difficoltà - ha spiegato Lulli - In un momento così difficile per la nostra comunità, i lavoratori hanno chiesto di unirsi all’associazione con una raccolta fondi per sostenere chi, in questa fase d’emergenza causata dalla pandemia, sta soffrendo e combattendo contro la malattia”.

“Noi ci eravamo fatti avanti per capire come poter sostenere con un aiuto concreto le 140 famiglie ternane in difficoltà e invece tutti i lavoratori hanno deciso di sostenere l’associazione, le persone più colpite dal covid e i bambini”, ha raccontato Alessandro Rossi dell’associazione I Pagliacci. Quello dei lavoratori della Treofan è stato “un gesto commovente” ed “è la conferma che il grande cuore del nostro contesto cittadino emerge sempre, anche nelle difficoltà più significative, come la perdita del lavoro”.

Con i soldi donati dai lavoratori della Treofan saranno acquistati capi di abbigliamento intimo per i malati Covid dell’azienda ospedaliera di Terni ma anche giocatolo da regalare ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria.