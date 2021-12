Caffè addosso alla cameriera perché non vuole esibire il super green pass

Anna, cameriera di un bar di a San Fior in provincia di Treviso, si è vista arrivare addosso il caffè dopo aver chiesto gentilmente ad un uomo di esibire il super green pass, documento necessario da qualche giorno per entrare nei luoghi pubblici. E' successo venerdì scorso 10 dicembre 2021, quando l'uomo è entrato nell'esercizio commerciale in compagnia della compagna e del figlio. Dopo aver polemizzato per la richiesta del super green pass, il gesto inaspettato che ha fatto scoppiare in lacrime la cameriera. "Ho messo la mano avanti - spiega Anna - ho avuto paura e ho pianto: è la prima volta che capita una cosa così estrema. La prossima volta che fanno? Mi mettono le mani addosso? All'autore del gesto chiedo, la prossima volta, di essere più umano. Io devo fare il mio lavoro: solo se ci aiutiamo a vicenda possiamo uscirne".

Il figlio, dopo essersi scusato con Anna, ha tentato di difendere il padre dichiarando: ha il green pass ma non vuole esibirlo.