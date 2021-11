Folgorato nel cantiere edile, operaio 43enne muore sul colpo

Ancora una morte sul lavoro in italia, questa volta a Conegliano, in provincia di Treviso, dove un uomo di 43 anni, Valentino Zanutto, venerdì pomeriggio è stato folgorato mentre lavorava in un cantiere edile nelle vicinanze di un'azienda agricola di Vidor.

Secondo le prime ricostruzioni Zanutto, residente a Farra di Soligo, è stato investito da una scarica elettrica provocata dal contatto fra un palo dell’alta tensione e il braccio meccanico della betoniera con cui stava lavorando. Purtroppo inutili i soccorsi, giunti sul posto anche con l'elicottero: la scossa lo ha ucciso sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, Spisal e Suem per gli accertamenti e la ricostruzione dell’incidente. Sale ancora, dunque, il numero già altissimo delle morti sul lavoro in Italia: stando ai numeri diffusi dall’Inail già a fine agosto i decessi erano 772, e nei mesi di settembre e ottobre la cifra è tragicamente salita.