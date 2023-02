Attirato con una scusa in un casolare viene sequestrato e pestato da tre giovani

Lo avrebbero contattato in chat e attirato con una scusa in un casolare dove lo hanno brutalmente picchiato, percosso e rapinato. La vicenda si è consumata nella provincia di Treviso. L’azione criminale è stata interrotta solo grazie all’intervento dei militari dell’Arma che hanno liberato e soccorso l'uomo e arrestato in flagranza di reato i presunti responsabili. Si tratta di tre giovani, fra i quali un minorenne, individuati nelle scorse ore dai carabinieri come autori del pestaggio. Ulteriori particolari sulla vicenda saranno forniti alle 10 nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Treviso. L'articolo verrà aggiornato non appena si conosceranno nuovi dettagli.