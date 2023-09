Lasciano il cane alla catena in terrazzo: salta giù e muore asfissiato

Ha trovato una morte orrenda, per asfissia, impiccandosi involontariamente al parapetto del lastricato solare dell’abitazione in cui era detenuto, in un ultimo sussulto a caccia della libertà. Vittima di questa triste storia, che arriva da Tricase, una cane di razza Labrador che probabilmente ha tentato di saltar via dal terrazzo sul quale si trovava.

Purtroppo, però, il suo collare era saldamente agganciato a una catena e così, in pochi minuti, il povero animale ha smesso di respirare, strozzato. Non senza lanciare prima guaiti di dolore, che qualche vicino ha sentito, accorgendosi di quanto stava accadendo e chiamando la polizia locale.

L’episodio risale a domenica 10 settembre. Il Labrador, che aveva poco più di 4 anni, probabilmente stava patendo la solitudine, agganciato sul terrazzo, e questo sentimento potrebbe averlo spinto a cercare una disperata via di fuga. La proprietaria, infatti, in quel momento, era assente.

Sul posto, dopo che è stato contattato il centralino della polizia locale tricasina, oltre agli agenti è intervenuto anche personale dell’Asl Siav-c area Lecce Sud, del Nucleo di polizia giudiziaria delle guardie zoofile Agriambiente di Lecce e dei vigili del fuoco per liberare il povero cane da quella posizione. Ma, all’arrivo dei soccorritori, ormai non c’era più nulla da fare. Avvisato il pubblico ministero di turno, il corpo del Labrador è stato rimosso e si è proceduto a individuare la proprietaria, tramite il microchip. Per la donna, oltre alle sanzioni amministrative, anche la denuncia penale.

"Molti sono i casi di detenzione di cani su lastricati solari, balconi e verande, o peggio ancora a catena, vietata in Puglia, cosa che non rispetta assolutamente l’etologia di un animale come un cane o un gatto", dice Pierre Luigi Trovatello, guardia zoofila e membro della Commissione per la prevenzione del randagismo della Regione Puglia."Pertanto – prosegue l’esperto – invito tutti i possessori di animali dal volersi astenere dall’utilizzo di questo tipo di modalità di detenzione dei propri animali".

"La scelta di adottare un animale deve essere consapevole – ammonisce Trovatello –, pertanto l’invito resta sempre lo stesso: prima di adottare un animale in famiglia, siate certi di poterne garantire la tutela della salute e del benessere, e ricordate che vanno trattati come componenti della famiglia stessa, e mai come oggetti da poter accantonare al fabbisogno".