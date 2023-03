I genitori a 48 anni gli negano la "paghetta settimanale", lui spacca tutto

Un uomo di 48 anni, pur essendo ormai un adulto, pretendeva ancora la "paghetta settimanale" da mamma e papà. Ma se non gli veniva data, spaccava tutto in casa: piatti, bicchieri e mobili. Non una storia da "eterno Peter Pan" come potrebbe sembrare a prima vista, ma una storia di violenza in famiglia. Il "giovane" minacciava i genitori, che vivevano ormai in un clima di terrore.

Quando il 48enne tornava alla carica chiedendo denaro, i due anziani erano costretti a subire le sue angherie ogni qual volta opponevano un rifiuto. Alla fine, esasperati e sfiniti, hanno trovato il coraggio di denunciarlo e mandarlo via di casa.

Il tribunale di Trieste ha poi condannato il 48enne che ora dovrà scontare la pena definitiva di 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglie ed estorsione.