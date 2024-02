Ragazza di 23 anni abusata sessualmente e rapinata mentre torna a casa

Una ragazza di 23 anni è stata abusata sessualmente e rapinata nella notte a Trieste. L'aggressione è avvenuta intorno alle 4 in via Zorutti, in una zona semi centrale della città. La giovane stava percorrendo l'ultimo tratto di strada a piedi per rientrare a casa, quando è stata avvicinata da due uomini alti circa 1 metro e 80 con il volto coperto. Uno l'ha molestata pesantemente, palpeggiandola e cercando di abbassarle i pantaloni, mentre l'altro le ha portato via la borsetta, dandosi poi alla fuga. La giovane è riuscita a dare l'allarme.

A segnalare la violenza alla polizia, il personale dell’ospedale Maggiore, dove la vittima ha ricevuto le prime cure. Le forze dell’ordine, che sono al lavoro sul caso, stanno conducendo indagini per identificare e catturare i responsabili di quanto accaduto. L'episodio non sembra isolato: in zona sarebbero stati segnalati, nelle ultime settimane, altri casi di aggressioni, risse e accoltellamenti.