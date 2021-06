Trivella precipita al suolo e travolge le auto parcheggiate

Il crollo in un cantiere di via Serio a Milano. Non ci sarebbe nessun ferito

Una trivella è precipitata al suolo in un cantiere di via Serio a Milano (zona Porta Romana) nella mattinata di martedì 15 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 10:45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il macchinario (al momento non è chiaro se fosse in funzione al momento del crollo) è rovinato al suolo travolgendo alcune macchine parcheggiate nelle vicinanze e danneggiando la finestra di un palazzo di fronte al cantiere.

Per un attimo si è temuto il peggio ma secondo quanto appreso da MilanoToday non si sarebbero registrati feriti. La centrale operativa del 118 ha comunque inviato sul posto due ambulanze. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano stanno mettendo in sicurezza la zona. In un primo momento sembrava che il crollo avesse causato una fuga di gas ma da via Messina hanno precisato che è tutto sotto controllo.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, sul caso sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura e la polizia locale.