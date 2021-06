Fa troppo caldo: hub sospende le vaccinazioni perché mancano i condizionatori

Succede a Sant'Agata Li Battiati, nel Catanese. I cittadini saranno dirottati in un altro centro vaccinale. Situazione simile ad Acireale dove si vaccinerà solo dalle 7 alle 13

L'hub vaccinale di Sant'Agata Li Battiati, nel Catanese, ha sospeso temporaneamente le attività per consentire l'installazione di 10 climatizzatori che possano rendere possibile la permanenza all'interno della struttura inaugurata il 16 maggio scorso. Gli utenti prenotati per le prime e seconde dosi sono stati dirottati presso il centro di San Giuseppe La Rena. Con le condizioni climatiche di caldo eccezionale che sta interessando in questi giorni l'area metropolitana di Catania, lo svolgimento delle operazioni di accoglienza degli utenti e l'inoculazione sarebbe diventato letteralmente impossibile. "

La nostra amministrazione si è attivata affinché i disagi rimangano limitati – ha spiegato a CataniaToday il sindaco di Sant'Agata Li Battiati Marco Rubino – contiamo di riprendere le attività entro una decina di giorni grazie alla Avevamo segnalato la necessità di provvedere alla refrigerazione del palazzetto anche prima dell'inaugurazione, mettendo anche a disposizione risorse comunali a supporto. La procedura d'urgenza, che prevede comunque gare d'appalto, era stata avviata dalla protezione civile e la sua conclusione era prevista entro fine giugno. Ringraziare la protezione civile, i vertici Asp, il commissario covid Liberti e tutto il personale medico e infermieristico e i volontari per avere gestito prontamente questa ulteriore emergenza".

E il caldo rallenta le vaccinazioni anche ad Acireale dove a partire da domenica 27 giugno, l'hub vaccinale sarà aperto solo dalle 7 alle 13. La decisione è stata presa dall'Asp di Catania dopo la richiesta del sindaco di Acireale. Le postazioni vaccinali saranno raddoppiate in modo da riuscire comunque a garantire tutte le prenotazioni.