Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa

"Hanno rubato tutto ciò che c'era nell'auto: borse, pc e altro materiale". Così Filomena Leone, inviata della trasmissione "La vita in diretta" di Rai 1, ha raccontato il furto subito ieri sera proprio mentre era in collegamento per un servizio sulle rapine avvenute recentemente in Veneto.

"I carabinieri dicono che stanno ricevendo molte segnalazioni di questo tipo" spiega. Al momento del colpo la troupe televisiva si trovava a Stra, nei pressi della villa di René Caovilla, rapinato nei giorni scorsi.

"È un momento di tensione - ha commentato il conduttore Alberto Matano - Devo dire che è assurdo che mentre siamo lì a documentare quello che accade nelle ville, le rapine che si susseguano, addirittura la nostra inviata è rimasta vittima di furto"