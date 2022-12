Trova una bomba mentre fa i lavori in casa

Stava eseguendo lavori all'interno di un appartamento di Sampierdarena, a Genova, quando si è imbattutto in quella che gli sembrava una bomba. E ha dato l'allarme. I fatti sono andati intorno alle 18 di venerdì 2 dicembre.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco e polizia locale. Gli abitanti del palazzo sono stati fatti allontanare per precauzione in attesa dell'intervento degli artificieri.

La strada è stata chiusa intorno alle 20 in entrambi i sensi. Poco dopo è stato portato via l'ordigno, risultato una bomba di fabbricazione italiana della Seconda guerra mondiale, e agli abitanti è stato dato il via libera al rientro nelle loro case. Il residuato bellico verrà fatto brillare nella cava dei Camaldoli.