Trova un borsello pieno di contanti, ma chi li ha persi? L'indizio nel biglietto

A Gavardo, in provincia di Brescia, un ragazzo di 26 anni - studente universitario - ha trovato per terra un piccolo borsello colorato, un astuccio con la chiusura a zip che al suo interno era pieno di soldi, senza alcun riferimento chiaro al legittimo proprietario. Invece di farlo sparire, come i più avidi avrebbero fatto, l'ha consegnato in municipio che a sua volta ha attivato la polizia locale. Gli agenti, guidati dal comandante Fabio Vallini, sono riusciti a risalire alla legittima proprietaria. Si tratta di una commerciante del paese, che dopo aver chiuso la propria attività se ne sarebbe andata perdendo la busta per terra: al suo interno c'erano 2.850 euro in contanti, probabilmente parte degli incassi di giornata.

Non c'erano altri documenti o riferimenti: solo un biglietto manoscritto su cui c'era qualche nome, l'unico indizio utile per risalire alla proprietaria. Individuata e rintracciata, avrebbe già incontrato il ragazzo dal cuore d'oro: ci auguriamo l'abbia lautamente ricompensato, come merita.