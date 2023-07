Trova il figlio morto con una profonda ferita alla testa

Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 luglio, in via Bredda a Quincinetto, comune della città metropolitana di Torino. Stefano Motta Fré, 45 anni, residente in paese, è caduto nel fiume Dora Baltea, per cause ancora da accertare con esattezza, ed è morto per una profonda ferita alla testa. Stava eseguendo un intervento di manutenzione del verde sulle sponde del fiume.

Ad avvistare il suo corpo è stato il padre 66enne, che gli dava una mano nella sua azienda agricola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea e del nucleo sommozzatori di Torino, i carabinieri della stazione di Settimo Vittone e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Asl Torino 4. Soccorsi vani, purtroppo.

Continua a leggere su Today.it...