Trova la moglie morta sul divano di casa

Dramma nella capitale. Rientrato in casa dal lavoro, un 55enne italiano ha trovato la sua compagna, una 37enne romena, senza vita sul divano di casa. È successo martedì sera (11 aprile), intorno alle 19.40 in via Igino Giordani, in zona Colli Aniene a Roma. Sul posto, avvisati dall'uomo sotto shock, sono intervenuti i sanitari del 118.

Entrato in casa, l'uomo si è diretto verso il soggiorno, dove ha trovato la sua compagna, vestita, sul divano. Si è avvicinato e si è reso conto che non stava dormendo, ma era morta. In preda al panico, ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una volante e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza e, dai primissimi accertamenti effettuati, la 37enne sarebbe morta per un malore. La salma è stata affidata al medico necrosporo (un medico incaricato dalla Asl per certificare il decesso di una persona). Il corpo verrà riconsegnato ai familiari solo dopo gli accertamenti di rito.