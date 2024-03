Madre di 4 figli perde busta paga da 1.200 euro: donna lo trova e lo consegna alla polizia

Aveva perso il borsellino al cui interno c'era lo stipendio di un mese, appena riscosso dalla ditta di pulizie per cui lavora. Dentro 1.200 euro in contanti, ma anche degli orecchini d'oro e i documenti. Per sua fortuna, una donna ha ritrovato il portafogli e lo ha consegnato alla polizia. Consentendo a una donna di 42 anni, madre single con 4 figli a carico, di recuperare l'intera paga mensile. È successo a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo.

Autore del gesto di onestà è Gloria Mambretti, residente nel vicino Comune di Fara Gera d’Adda, che in strada ha notato per terra, abbandonato, un portafogli da donna che ha raccolto. Al suo interno c'erano banconote da 50 euro per un totale di 1.200 euro, un paio di orecchini d’oro - stimati poi del valore di mille euro – nonché diversi documenti. Consegnato il borsellino al comando della polizia locale di Fara d’Adda, gli agenti hanno rintracciato la proprietaria.