Trova un cellulare, lo prende e lo restituisce ma viene denunciato per furto

Trova un telefono cellulare per terra, lo raccoglie e lo porta con sè lasciandolo acceso con l'intenzione di rintracciare il proprietario per restituirlo. Quando però i due si mettono in contatto, il padrone del telefono lo denuncia per furto. Adesso c'è un'indagine aperta. Protagonista della storia, che arriva da Firenze, è un manovale romeno di 41 anni.

L'uomo ha raccontato di avere trovato il cellulare nei pressi dello stadio Franchi e di averlo raccolto per evitare che finisse in mille pezzi per il passaggio di un'auto o un altro mezzo. Non ha spento il telefono ma lo ha lasciato acceso perché, secondo la sua versione, voleva contattare il proprietario. E' proprio il legittimo padrone del telefono che, chiamando il proprio numero, riesce a contattare l'operaio. I due si danno appuntamento all'esterno di una trattoria, ma all'incontro c'è anche la polizia. Il 41enne è accusato di furto.

"Mi ha rubato il telefono ieri sera", dice il proprietario. "Sono un cittadino onesto e ora rischio il processo L'ho preso per restituirlo", si difende il manovale. Adesso sarà la polizia a dovere chiarire come siano andate realmente le cose: se è stato un gesto di generosità frainteso o un furto non riuscito.