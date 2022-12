Una 77enne è stata trovata morta in un congelatore

Una donna di 77 anni è stata trovata morta nel congelatore all'interno della sua abitazione, a Trodica di Morrovalle, nel Maceratese. Sono stati i suoi familiari a dare l'allarme: volevano andarla a trovare, ma lei non rispondeva al telefono, quindi sono entrati in casa, ma dell'anziana nessuna traccia fino a quando non hanno aperto il congelatore, che era in una stanza utilizzata come dispensa, scoprendo il corpo ormai senza vita della loro parente.

I carabinieri hanno trovato una lettera della donna, che era rimasta sola dopo la morte del marito: nello scritto, si è scusata con i familiari per il gesto e ha lasciato alcune indicazioni per il funerale.