Trovate le due cugine scomparse: erano fuggite perché maltrattate

Sono state ore di angoscia per le famiglie delle due cugine che avevano fatto perdere le loro tracce a Firenze dalla giornata del 14 giugno. Ma alla fine sono state ritrovate, sane e salve, a centinaia di chilometri da casa. Dai Ada di 18 anni, e sua cugina di 6, Wu Mina Jiajia sono state ritrovate a Roma, città che hanno raggiunto in treno dal capoluogo toscano, precisamente nel quartiere Esquilino. Le due cugine di origini cinesi erano partite dalla stazione di Firenze alle 21.50 e sono arrivate a Roma Termini nella tarda serata di ieri.

Il loro ritrovamento è stato confermato dalla prefettura di Firenze. Le due erano scomparse dalla casa di una loro nonna a Brozzi, nel fiorentino. Le due, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbero riferito a colui che le ha notate e ha poi allertato le forze dell'ordine di essere fuggite perché "maltrattate in famiglia". Per poterle ritrovare la prefettura aveva attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse. Sulla ricostruzione comunque sono a lavoro gli investigatori.