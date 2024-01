Due uomini sono stati trovati morti in casa

Due persone sono state trovate morte questa mattina in un appartamento di via Pindemonte, a Imperia. I corpi sono stati scoperti intorno alle 10. A perdere la vita sono stati due uomini, a quanto sembra coinquilini, di circa 60 anni. Uno di loro sarebbe stato trovato senza vita nel letto, un altro a terra. Sui corpi non sarebbero stati trovati segni di ferite o lesioni. L'ipotesi è che siano deceduti entrambi un'intossicazione da monossido di carbonio, anche se manca ancora la conferma definitiva.

A dare l'allarme è stata la figlia di una delle due vittime, non riuscendo più ad avere notizie del padre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col personale del 118, il medico legale e la polizia locale.