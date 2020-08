Caronia (Messina), ritrovato il cadavere di una donna

Il cadavere di una donna è stato trovato poco fa nei boschi di Caronia, nel messinese, nella stessa zona in cui è scomparsa 4 giorni fa Viviana Parisi, la donna di 43 anni con il suo bambino di 4 anni. Gli investigatori che hanno rinvenuto il corpo non si sbilanciano perché il corpo sembra sfigurato. Il corpo è stato rinvenuto in una boscaglia dai cani dei vigili del fuoco

Parisi è scomparsa da lunedì pomeriggio dopo un incidente in auto. Da allora ha fatto perdere e sue tracce. Proprio ieri è stata denunciata la scomparsa di un'altra donna nel messinese, da Castel di Lucio, che dista però 21 km da Caronia.

Il corpo - scrive MessinaToday - è stato scoperto dall'unità cinofila dei vigili del fuoco a 500 metri di distanza dal punto in cui lo scorso 3 agosto sono stati visti per l'ultima volta Viviana Parisi con il figlioletto Gioele.

Gli inquirenti sono al lavoro per risalire all'identità del cadavere. Sul posto vigili del fuoco e polizia scientifica.