È stato trovato il cadavere decomposto di una donna

Tragico ritrovamento in un appartamento a Settimo Torinese, in provincia di Torino. Il cadavere di una donna di 90 anni è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nel pomeriggio del 6 maggio. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dal appartamento dell'anziana donna, al terzo piano dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura e di Volpiano, i sanitari della Croce Reale di Venaria e i carabinieri della tenenza cittadina. La morte è avvenuta per cause naturali e risale a diversi giorni fa. La donna non aveva figli.