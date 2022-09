Trovato il cadavere di un imprenditore scomparso da giorni

Il corpo senza vita di un imprenditore 43enne di origine albanese, Ara Fatmir, scomparso da casa a Mathi, nel torinese, lo scorso 2 settembre, è stato ritrovato in aperta campagna nel pomeriggio del 3 settembre dai carabinieri a San Carlo Canavese, paese poco distante da Mathi.

L'uomo sarebbe stato ucciso da diversi colpi di pistola. L'imprenditore era titolare della ditta "Nuova Edile" a Mathi. Sono in corso indagini in corso da parte dei carabinieri coordinate dalla Procura di Ivrea per comprendere circostanze e cause del decesso.