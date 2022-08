Morto dopo il salvataggio il cinghiale che da 14 giorni nuotava nel Naviglio

Per molti stava diventando un mito: il cinghiale nuotatore. Giovedì mattina è stato recuperato in piazzale Tripoli, a Milano, il cinghiale avvistato in Darsena il 4 agosto. Dopo 14 giorni di 'ricerche' e tentativi di recuperarlo, l'animale è stato finalmente salvato: si era addentrato in un canale ex scolo dell'Olona.

Una volta preso, il cinghiale è stato sedato dalle squadre vigili del fuoco al lavoro. Durante l'intervento sono intervenuti anche i ghisa, la polizia provinciale e il personale tecnico di MM. Si tratta di una femmina di circa 70 kg. Purtroppo però l'animale è morto come comunicato dal Nucleo ittico venatorio della polizia metropolitana.

Era stato trovato nella gabbia e lì il veterinario di Ats ha caricato dardo narcotizzante e sparato. Una volta in superficie hanno visto che era in pessime condizioni, deperito probabilmente a causa del caldo estremo, del buio e dell'umidità. Durante il trasporto è stato constatato il decesso. Le cause della morte sono dovute, secondo gli specialisti, anche al forte stress.

Cinghiali in acqua a Milano

Altri cinghiali erano già stati avvistati in città. A giugno del 2021, per esempio, una femmina di circa 50 chili era stata recuperata nel Naviglio Grande, tra Gaggiano e Trezzano. Mentre a ottobre del 2020, altri due cinghiali erano arrivati, sempre attraverso le acque dei Navigli, fino alla Darsena di Milano dove uno era stato addormentato e l'altro abbattuto; a settembre del 2020, poi, altri due esemplari avevano nuotato per chilometri nel Naviglio, morendo entrambi (il primo annegato e il secondo soppresso).