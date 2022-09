Trovato senza vita il corpo dell'ucraina dispersa: era fuggita dalla guerra

Di lei non si avevano più notizie dallo scorso 31 agosto quando una sua connazionale ha lanciato l'allarme. Il corpo senza vita di Hanna Hryhorenko, la 68enne di origini ucraine, è stato trovato lungo l'Asse mediano all’altezza del km 14 direzione Lago Patria, a Giugliano, in provincia di Napoli, grazie alla segnalazione di un automobilista.

I carabinieri sono stati impegnati per giorni nelle ricerche, anche l'utilizzo di un elicottero. L’intervento e i rilievi dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono in corso. Attesa per la ricostruzione della dinamica del decesso.

La donna era fuggita dalla guerra in Ucraina e da poco era arrivata nel comune del napoletano per trovare riparo dalle bombe di Putin. La 68enne non aveva altri parenti in città ed era diabetica. Aveva segnalato a un'amica di essersi persa prima di scomparire nel nulla.