Uomo trovato morto in strada: aveva un taglio alla gola

Giallo ad Artena, piccolo comune tra Roma e Frosinone dove un uomo è stato trovato morto con ferite di arma da taglio alla gola, in via di Casa Colonnella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e il Nucleo investigativo di Frascati che indagano per omicidio, senza però escludere altre piste. Il corpo della vittima è stato rinvenuto intorno alle 21.30 una strada isolata che porta a case di campagna. Si tratta di un uomo intorno ai 30 anni, che però non aveva con sè i documenti. I militari intervenuti sul posto hanno subito notato l'evidente taglio sul collo.

Per questo si propende per la pista dell'omicidio, anche se altre ipotesi almeno per il momento non possono essere escluse. La zona, dove ci sono solamente case e terreni, non presenta telecamere. Al momento nessuna arma è stata trovata. L'uomo sarebbe originario dell’Europa dell’est.