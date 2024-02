Non risponde agli amici: 25enne trovato morto in casa

Prima le telefonate senza risposta, poi l'allarme e infine la macabra scoperta. Un ragazzo di 25 anni è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento in cui viveva a Tuoro, in provincia di Perugia. Secondo una prima ricostruzione, le forze dell'ordine sono state allertate da un gruppo di amici del giovane, preoccupati dopo averlo cercato ripetutamente al telefono. Una volta arrivati all'abitazione, nella tarda mattina di oggi, mercoledì 21 febbraio, è stato rinvenuto il corpo del 25enne, ormai senza vita.

Per appurare le cause del decesso sarà, probabilmente, disposta l'autopsia da parte della Procura della Repubblica di Perugia. Dai primi accertamenti svolti, si escluderebbe la presenza di altre persone in casa e la morte violenta. La vittima, di origini straniere, da diversi anni viveva a Tuoro ed era inserito nella comunità locale.