Trovato morto sul letto dal padre

Un uomo di 36 anni è stato trovato morto nel suo letto dal padre a Tavernelle, frazione di Panicale, un piccolo borgo in provincia di Perugia. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 36enne. Sul corpo è stata disposta l'autopsia fissata per sabato mattina.

Come accennato sopra, a fare la drammatica scoperta è stato il padre della vittima che ha dato subito l'allarme. La famiglia del 36enne era molto conosciuta e stimata nella comunità. Anche il giovane uomo, appassionato di musica, era benvoluto da tutti. Resta da capire quale possa essere stata la causa dell'arresto cardiocircolatorio. I carabinieri, riferiscono i quotidiano locali, stanno vagliando anche l'ipotesi del consumo di stupefacenti. Si tratta, beninteso, di una mera ipotesi investigativa: per saperne di più bisognerà attendere l'esito dell'autopsia e degli esami tossicologici.