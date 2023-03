Dramma della solitudine a Castel Goffredo, in provincia di Mantova: un uomo è stato trovato morto in casa in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere è stato sequestrato dai carabinieri: si procederà ora con tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause e la data della morte. L'uomo è un anziano di nazionalità cinese, che viveva da solo e pare non avesse parenti vicini. L'allarme al 112 è stato lanciato dai vicini di casa, che non avrebbero più visto l'uomo entrare o uscire di casa: qualcuno avrebbe riferito anche di un forte odore provenire dalla sua abitazione.

Il corpo senza vita è stato individuato in una casa di via Martiri di Belfiore, quartiere residenziale non troppo lontano dal centro. Sul posto, mercoledì sera, sono intervenuti anche i vigili del fuoco - che hanno sfondato la porta per poter entrare - e i sanitari con un'ambulanza e un'automedica.

Una volta in casa, il tragico e macabro ritrovamento: il corpo senza vita del proprietario, morto da chissà quanti giorni.