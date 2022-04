Trovato morto in un appartamento, la porta di casa era aperta

Il cadavere di una persona di 54 anni è stato trovato all'interno di un appartamento sito al civico 9 di via Pasquale Revoltella, a Trieste. La dinamica del decesso non è chiara, anche perché la porta dell'appartamento sarebbe stata trovata aperta. Sul posto, oltre i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso dell'uomo, gli uomini della Squadra Volante della questura di Trieste, oltre alla Polizia scientifica e al medico legale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.