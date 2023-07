Trovato senza vita nella sua abitazione: era morto da giorni

Terribile scoperta a Ortona, in provincia di Chieti. Un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Sono stati i vicini a lanciare l'allarme, la mattina del 15 luglio: sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto lungo il corridoio: una morte sopraggiunta per cause naturali, probabilmente in seguito a un malore. L'uomo, dipendente dell'ospedale locale "Bernabeo", secondo quanto si è appreso era morto da almeno due giorni.

Dopo l'amara scoperta, la salma è stata trasportata all'obitorio di Chieti per eseguire l'ispezione cadaverica.