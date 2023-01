Anziana firma un assegno in bianco al badante e si trova il conto svuotato

Firma un assegno in bianco e si ritrova col conto svuotato. È l'amara sorpresa che ha avuto una novantenne di Pietra Ligure (Savona). Il suo badante, un italiano di 60 anni, è stato denunciato con l'accusa di averla raggirata. Si sarebbe fatto consegnare un assegno in bianco per poi prelevare dal conto della vittima cinquantamila euro. Sono stati i carabinieri a scoprire l'uomo dopo una querela presentata dalla donna.

Il badante, pregiudicato del Loanese, tra agosto e ottobre aveva ottenuto il lavoro di assistente domiciliare dell'anziana, che aveva sottoscritto un contratto con un'agenzia del luogo. Approfittando della sua vulnerabilità e condizioni psichiche, dicono i carabinieri, l'ha convinta a consegnarle un assegno firmato in bianco. I soldi sono poi stati versati in altri conti bancari, che conducevano a due carte prepagate sempre intestate al badante.

L'accusa è circonvenzione di persona incapace e furto aggravati dall'aver profittato delle particolari condizioni psicologiche dell'anziana signora, abusando della prestazione d'opera. La procura ha emesso un decreto di sequestro del conto corrente e di perquisizione domiciliare dell'abitazione del badante. Nella sua casa, nello sgabuzzino, è stata trovata un'ingente somma di denaro. Sotto sequestri anche le carte di credito e la documentazione bancaria e testamentaria della vittima, che l'uomo aveva senza alcun titolo. Complessivamente sono stati recuperati e sequestrati circa 30.000 euro ritenuti frutto del raggiro.