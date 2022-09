Anziana mette in fuga finti tecnici del gas pronti a svaligiarle casa

Il colpo doveva essere facile e veloce, secondo uno schema già collaudato: finti tecnici del gas bussano alla porta di un'anziana e con la scusa di un controllo entrano in casa e la derubano. Così però non è stato. A Bari tre finti tecnici si sono imbattuti in una nonnina decisamente dalla reazione pronta, che ha mandato in fumo il colpo. Sono stati arrestati dai carabinieri e adesso sono ai domiciliari.

I fatti sono avvenuti il 7 maggio scorso. Secondo l'accusa i tre, fingendosi tecnici del gas e spiegando di dover controllare il contatore e la caldaia, sono riusciti a entrare nell'appartamento di un'anziana per tentare di derubarla. La donna però ha capito tutto e i tre si sono dileguati. Poi ha dato ai carabinieri le informazioni utili per ricostruire quanto accaduto e risalire all'identità dei finti tecnici.

"Conoscere le tecniche adottate dai truffatori per raggirare gli anziani è il primo passo per difendersi", spiegano i militari dell'Arma di Bar, che hanno avviato una campagna d’informazione con incontri e conferenze in circoli, centri di aggregazione e parrocchie per mettere in guardia le persone anziane dalle principali tecniche messe in atto dai truffatori.