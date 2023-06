Truffatori senza pietà: così stavano rubando 500 euro a un'anziana di 101 anni

Pensava di aiutare il nipote e invece è finita nelle mani di due truffatori senza scrupoli. Una nonnina di 101 anni è stata salvata dai carabinieri di Napoli, che hanno bloccato due 26enni. L'anziana ha ricevuto una telefonata. Era convinta di parlare con il nipote che le ha chiesto il bancomat e il pin per il pagamento per un pacco che sarebbe arrivato a casa di lì a poco. Credendo di aiutarlo, la donna ha consegnato i suoi dati personali.

In realtà i codici erano finiti nelle mani di due napoletani di 26 anni, individuati dai carabinieri mentre prelevavano 500 euro con il bancomat e il pin della vittima. Sono stati arrestati in flagranza per truffa. La refurtiva è stata restituita all'anziana e i due sono stati portati nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

