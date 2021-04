Si accoda alle auto per non pagare il pedaggio, lo ha fatto 34 volte

Riusciva ad evitare il pagamento del pedaggio autostradale con uno stratagemma e lo avrebbe fatto per almeno 34 volte. Troppe perché alla fine se ne sono accorti in Società Autostrade, dove gli operatori hanno visionato il filmanti delle telecamere, scoprendo come ci fosse sempre la stessa auto che, per evitare il pagamento, si accodata alle auto che lo precedevano, passando prima che si abbassasse la sbarra.

E’ così partita la denuncia in Procura, che ha indagato e ha identificato lui: un 47enne bergamasco, col vizietto di eludere il pagamento del ticket autostradale al casello di Arona, provincia di Verbania. Come riporta anche BresciaToday, alla fine, ne è nato un processo per truffa, terminato con una condanna a 9 mesi e 12 giorni di reclusione. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità accertata nel caso di 34 episodi. Anche se la Procura bresciana gli aveva contestato 98 episodi di raggiro, chiedendo per l’imputato la condanna a un anno e 6 mesi di carcere.