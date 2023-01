"Sono un'ex collega di sua nipote...": così una truffatrice ha rubato tutto a un'anziana

Il tono amichevole e i gesti gentili per carpire la fiducia dell'anziana e indurla a crederle. Poi il raggiro con quasi mille euro spariti in pochi istanti e la fuga. È stata denunciata dai carabinieri a Villasanta (Monza e Brianza) la presunta truffatrice che la vigilia di Natale ha raggirato un'anziana di 89 anni (portandole via circa mille euro) fingendo di essere un'ex collega della nipote. Si tratta di una donna di 60 anni già nota alle forze dell'ordine: deve rispondere dell'accusa di truffa.

La vittima è stata avvicinata dalla signora in piazza Martiri della Libertà, sotto l'occhio elettronico delle telecamere. La nonnina, 89 anni, era appena uscita da un supermercato e la truffatrice, presentandosi come un'ex collega della nipote, di cui citava nome e professione, l'ha avvicinata e salutata affettuosamente. Dopo qualche ulteriore minuto di conversazione la donna si è offerta di portarle la spesa con la scusa di doverle consegnare un pregiato copriletto che le era stato ordinato dalla nipote. Una volta a casa della pensionata, la truffatrice ha chiesto il pagamento per la consegna del copriletto, ottenendo 200 euro in contanti. Nel consegnare i soldi l'anziana ha mostrato l'intera somma di denaro in suo possesso, pari a 900 euro che, con ulteriori raggiri, la truffatrice è riuscita a portare via, approfittando di un momento di distrazione della vittima.

La truffa del copriletto in piazza: le immagini

Fondamentali, ai fini delle indagini, sono state le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso del comune di Villasanta, che hanno permesso ai carabinieri di individuare la presunta truffatrice nel momento in cui ha agganciato la vittima, mentre l'ha accompagnata a casa e, successivamente, quando si è data alla fuga. L'elaborazione delle informazioni acquisite, incrociate con quelle presenti nelle banche dati, e la comparazione dei fotogrammi della sospettata con quelli estrapolati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di individuare la presunta responsabile e denunciarla.