"Aiuto, un bambino è caduto in un fossato": si ferma e gli rubano l'auto

Una donna con un neonato in braccio chiede aiuto "perché un bambino è caduto in un fossato", ma chi si ferma per aiutarla si trova derubato in pochi attimi. La trappola è stata messa in atto a Perugia, lungo la strada dei Loggi. A farne le spese è stato un automobilista, come racconta PerugiaToday.

Secondo la ricostruzione della polizia l'uomo è stato fermato lungo la strada da una donna con in braccio un neonato: gli aveva chiesto aiuto dicendo che un bambino era appena caduto con la bicicletta in un fossato ai margini della carreggiata. L'uomo ha fermato l'auto ed è sceso per aiutare, ma era una trappola. Un complice è sbucato da un campo lì vicino e si è impossessato dall'auto. Poi, con la donna a bordo, è scappato a tutta velocità verso la E45 a Balanzano.

La vittima ha raccontato agli agenti che nell’auto, oltre a 400 euro in contanti e ai documenti, c'erano anche alcuni mazzi di chiavi. Le indagini sono in corso.