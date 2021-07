La truffa della finta figlia: due pensionati derubati di 50mila euro

Ha finto di essere la loro figlia riuscendo a farsi consegnare circa 50.000 euro in contanti. Così, ieri mattina, è stata truffata una coppia di anziani, residenti a Milano, in zona Lambrate. Le vittime del raggiro sono due pensionati di 82 e 83 anni.

Tutto è iniziato intorno alle 12:00 quando l'anziano ha ricevuto la chiamata di una donna che si è spacciata per sua figlia. Come da copione classico, la truffatrice ha spiegato alla vittima di avere bisogno di soldi perché era rimasta coinvolta in un incidente stradale e così gli ha chiesto di radunare tutti i soldi che aveva in casa e di darli a una donna che si sarebbe presentata a casa loro.

E così l'anziano, dopo essersi consultato con la moglie 82enne, ha recuperato tutti i contanti che aveva in casa (circa 50mila euro), li ha messi in una busta e li ha consegnati a una donna che si è presentata alla loro porta poco dopo. Tutto secondo i piani, ma poco dopo gli anziani hanno realizzato di essere stati truffati.

I pensionati hanno chiesto aiuto al 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura ma la truffatrice aveva già fatto perdere le sue tracce. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze degli agenti di via Fatebenefratelli.