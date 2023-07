Ladri e rapinatori in azione col metodo del "finto carabiniere": anziani nel mirino

Anziani nel mirino dei rapinatori, che per conquistare la fiducia delle loro vittime si spacciano per tecnici dell'acquedotto ma anche per carabinieri. I carabinieri di Asti hanno arrestato quattro persone ritenute responsabili, a vario titolo, di furti e rapine pluriaggravate. Hanno tutti tra i 38 e i 40 anni. Due di loro erano già in carcere per fatti analoghi.

L'operazione è la prosecuzione di un'indagine avviata a gennaio che aveva già portato a sette arresti per 18 rapine in casa, tutte a danno di anziani, con la tecnica del finto tecnico dell'acquedotto. Adesso i militari hanno fatto luce su altri 13 colpi messi a segno ad aprile e maggio in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Il bottino è di circa centomila euro. In alcuni casi i truffatori si sono presentati come carabinieri. La banda ha agito ad Asti, Poviglio (Reggio Emilia), Bruno (ASTI), Castell'Alfero (ASTI), Camerano Casasco (ASTI), Neive (Cuneo), Caresana (Vercelli), Prarolo (Vercelli), Calendasco (Piacenza), Pecetto di Valenza (Alessandria), Villanova D'Ardenghi (Pavia), Cereseto (Alessandria) e Garlasco (Pavia).

La presenza del finto carabiniere serviva per conquistare la fiducia delle vittime che, vedendo la divisa, aprivano più facilmente la porta di casa. In alcuni casi gli indagati avrebbero anche stordito le vittime con spray urticante.

