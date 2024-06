Si innamora di un finto chirurgo sui social e spende 20mila euro per vederlo

Un amore che nasce sui social, un uomo che si presenta gentile e affascinante, con un lavoro importante che lo costringe a stare lontano. Una relazione che in realtà celava una truffa "romantica" o "romance scam" che, tra un bonifico e l'altro ha portato l'ignara vittima a spendere oltre 20mila euro. Un nuovo caso che arriva da Collecchio, in provincia di Parma, dove i carabinieri hanno denunciato tre truffatori che da oltre quasi un anno avevano messo nel mirino una donna sola di 70 anni. Adescata su una piattaforma social nell'agosto del 2023, la 70enne ha iniziato a trascorrere del tempo chattando con un sedicente chirurgo, di origini italiane ma residente negli Stati Uniti e attualmente impegnato in una missione umanitaria in Iraq. Uno scambio di messaggi che poi si è trasformato in una vera e propria relazione, almeno per la donna.

Con il passare dei mesi sono iniziare le richieste economiche del presunto fidanzato virtuale, che ha iniziato a chiedere somme sempre più ingenti alla donna, con i soldi che sarebbero per farsi sostituire da un collega in Iraq ed effettuare il viaggio in Italia a raggiungerla. La vittima, desiderosa di conoscere l'uomo di cui si era innamorata, ha così effettuato diversi bonifici per oltre 20mila euro. Ma nonostante i continui bonifici, l'uomo inventava sempre nuove scuse per non tornare in Italia e chiedeva altro denaro, fino a quando la 70enne non ha capito di essere stata raggirata. Dopo essersi rivolta ai carabinieri, i militari hanno accertato la presenza di diversi profili che utilizzavano il nome e la foto del presunto chirurgo, utilizzati probabilmente per adescare altre vittime. In seguito agli accertamenti bancari, gli inquirenti sono riusciti a risalire ai titolari dei conti su cui venivano effettuati i bonifici, identificando i tre truffatori, tre cittadini nigeriani residenti in Italia, con diversi precedenti per reati simili. I tre sono stati denunciati per il reato di truffa in concorso.

I carabinieri raccomandano la massima attenzione nell’instaurare relazioni con persone sconosciute incontrate sulle piattaforme social. Infatti esistono numerose organizzazioni criminali che effettuano un’attività di vera e propria "social engineering" finalizzata a studiare i comportamenti, le abitudini, e gli interessi delle potenziali vittime, analizzando i contenuti condivisi sui social, i commenti e i like, instaurando un rapporto di confidenza, da sfruttare poi creando una dipendenza emotiva, per la richiesta di denaro.