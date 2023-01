Maxi truffa alla ricca ereditiera: rubati gioielli, orologi e pezzi da collezione

Era convinta che quei soldi servissero per liberare suo figlio. Così, non si è fatta problemi a consegnare tutto ciò che aveva in casa. Poco dopo, però, si è accorta di essere caduta nella rete dei banditi. Truffa agli anziani riuscita martedì pomeriggio a Milano, dove una donna di 87 anni - un'anziana ereditiera di una famiglia di vecchi imprenditori lombardi - è stata raggirata e derubata.

Il primo contratto tra la vittima e i truffatori, stando a quanto ricostruito dalla questura, è avvenuto verso le 14.40. Un uomo, spacciandosi per avvocato, ha telefonato alla 87enne e le ha detto che suo figlio era stato arrestato dopo un incidente stradale e che per farlo tornare in libertà sarebbero serviti 12.500 euro. Per rendere più credibile la storia, il finto legale ha poi passato la cornetta a un secondo uomo, che si è qualificato come un maresciallo dei carabinieri.

Poco dopo, sotto casa dell'anziana - che vive in pieno centro città, in zona Duomo - si è presentato un 25enne italiano che ha raccolto il bottino - di valore molto ingente - ed è sparito. Secondo un primo inventario, l'87enne ha consegnato ai malviventi orologi, gioielli, monete in oro e pezzi di collezione collegati proprio alla sua famiglia. Sul raggiro indaga la polizia, che sta cercando adesso di dare un nome e un volto ai truffatori.