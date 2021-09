"Nonna sono in commissariato": truffa da 50mila euro, anziana sotto shock

Due colpi e un tentativo fallito in poche ore a Genova. In un caso la vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per il nipote

Due truffe (e un tentativo sventato) ai danni di anziani portate a termine in poche ore a Genova, in un caso sfruttando la tecnica del parente in difficoltà: la vittima, una pensionata residente nel quartiere residenziale di Albaro, ha consegnato gioielli per un valore di 50.000 euro dopo avere ricevuto una chiamata da un uomo che si è finto il nipote, e gli ha detto che la madre era in commissariato dopo un incidente.

Nella telefonata il truffatore si è presentato con il soprannome del nipote dell’anziana donna, ha riferito di essere a sua volta in commissariato con la madre e ha chiesto alla “nonna” di consegnare a un’amica soldi o gioielli per risolvere la situazione. La pensionata, sotto choc, ha raggruppato tutti i suoi gioielli e li ha consegnati a una donna che poco dopo si è presentata alla sua porta: quando è riuscita a mettersi in contatto con la figlia era ormai troppo tardi per recuperare il denaro.

L’altra truffa è avvenuta in via Mendozza, nel quartiere di Quinto, sempre ai danni di una pensionata: il truffatore qui si è presentato come un tecnico dell’acquedotto e una volta entrato in casa dell’anziana vittima ha aperto i rubinetti versando nell’acqua un sostanza marrone e maleodorante a dimostrazione del presunto guasto. Ha quindi invitato la pensionata a raggruppare tutti gli oggetti di valore per evitare che “si rovinassero”, e quando lei si è distratta è scappato con gioielli e contanti. Valore stimato del furto, 10.600 euro.

Infine il terzo tentativo, fallito, a casa di marito e moglie residenti nel quartiere di Marassi. Anche qui si è presentato alla porta un finto tecnico dell’acquedotto che ha chiesto di verificare eventuali rilasci di sostanze tossiche nell’acqua. I due coniugi, insospettiti, non l’hanno per fatto entrare, e l’uomo è fuggito a mani vuote. Su tutti i casi indaga la polizia.