Frate prosciuga i conti di un'anziana: sequestrati 460mila euro

In banca aveva un conto ricco, anzi, ricchissimo che poco aveva da spartire con lo spirito francescano. Ma l'origine della fortuna di un frate cappuccino di Rovigo proveniva da una astuta truffa. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Vicenza che ha denunciato il frate per circonvenzione di incapace, e sequestrato circa 460mila euro in tre conti correnti bancari nella disponibilità del religioso.

Lo riferisce il procuratore capo di Vicenza Lino Giorgio Bruno al termine di una indagine iniziata dall'esposto del fratello di un'anziana donna, morta quest'anno per cause naturali. Il religioso, secondo l'accusa, sarebbe diventato amico della donna, allontanandola da parenti e amici, e avrebbe ottenuto da lei una procura generale che gli ha permesso di operare sui suoi beni, riuscendo anche a farsi nominare suo erede universale.

Prima della pubblicazione del testamento, già nel 2021 il frate avrebbe sostanzialmente prosciugato i beni dell'anziana, trasferendo il denaro sui conti correnti personali. La magistratura vicentina ha avvisato i vescovi di Vicenza e Veneto, e il Ministro provinciale dell'Ordine dei Cappuccini veneti.