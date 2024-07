Soggiorna in hotel di lusso e non paga il conto, tradito dalla tv

Soggiornare in hotel di lusso e andare via senza pagare. Un'abitudine radicata a quanto pare per un 46enne che, nonostante sia già stato beccato più volte, ci ha riprovato ottenendo però una nuova denuncia. È il caso di Fabrizio Russo, denunciato dalla polizia di Como per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta. Il 46enne, con numerosi precedenti penali e di polizia per lo stesso reato, ha ricevuto anche il foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni.

L'uomo, di origini napoletane e residente nel Padovano, è noto alle forze dell'ordine ed è già balzato agli onori della cronaca. Solo ad aprile ha partecipato alla trasmissione tv La vita in diretta dicendosi pronto a cambiare vita e saldare i debiti. "Non mi ritengo una persona furba, ho fatto una leggerezza - aveva detto al giornalista - La furberia è fatta con cattiveria, la leggerezza è fatta in buona fede". Quanto accaduto a Como però pare smentirlo.

Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo si è presentato in un hotel di lusso a Como, chiedendo una stanza per una singola notte. Alla richiesta dei documenti di identità l'uomo ha dichiarato di averli dimenticati, proponendo di inoltrare una mail alla reception con tutti i suoi dati anagrafici ed estremi del documento. Ha anche raccontato di essere un rappresentante di un noto marchio di abbigliamento sportivo in trasferta lavorativa. Il mattino dopo, ha chiesto alla reception la possibilità di prolungare il suo soggiorno nella struttura per altre tre notti, proposta che è stata accettata dalla direzione. Nel frattempo aveva già svuotato la sua camera e caricato i suoi bagagli nell'auto, probabilmente per allontanarsi senza saldare il conto. Il direttore dell'hotel ha riconosciuto l'uomo proprio per averlo visto in un programma televisivo, e ha contattato la polizia. L'uomo è stato bloccato nei pressi dell'hotel, già a bordo dell'auto. Così è stato nuovamente denunciato. Ha anche cercato di risolvere la questione saldando il prezzo della stanza con un bonifico istantaneo, ma l'operazione gli è stata negata per mancanza di fondi sul conto corrente.