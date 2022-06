La truffa delle multe, anziana in lacrime dopo essere stata derubata di 26mila euro

Quando ha chiesto aiuto alla polizia era in lacrime e talmente sotto choc da non riuscire a spiegare quanto accadutole poco prima: "Mi hanno rapinata in casa, aiuto". Un vero e proprio trauma quello subito da una 81enne, raggirata poco prima da una fantomatica operatrice delle poste a cui aveva appena consegnato tutto quello che aveva nel suo appartamento, soldi e monili in oro per un valore di oltre 25mila euro. È accaduto nella tarda mattinata di giovedì a Villa Gordiani, a Roma.

Una variante della truffa del finto incidente al figlio, quella messa in atto a danno dell'anziana signora residente in via Tolmezzo. Prima di ricevere la visita in casa, l'81enne era infatti stata contattata telefonicamente da un fantomatico direttore delle Poste: "Signora - le parole proferite dall'altro capo del telefono alla vittima - abbiamo qui una serie di multe non pagate da suo nipote per delle infrazioni al codice della strada. Ci ha detto di chiamare lei, in questo momento si trova in commissariato e se non paga finirà in galera".

Una pantomima ben organizzata, con il truffatore che ha poi messo in atto il secondo capitolo del raggiro: "Se vuole le posso mandare una nostra operatrice in casa, così risolviamo la situazione ed evitiamo che suo nipote finisca in carcere". Poco dopo, intorno alle 12:50 la truffatrice si presenta ben vestita fuori dal portoncino di casa dell'anziana.

Una volta nell'appartamento, dopo essere riuscita a capire di cosa disponesse l'anziana, la truffatrice si è fatta quindi consegnare 6mila euro in contanti, ma anche monili in oro e preziosi per un valore di circa 20mila euro. Rassicurata l'anziana sul nipote, la fantomatica operatrice si è quindi allontanata senza fretta.

Una volta truffata, l'anziana ha contattato il nipote ed ha scoperto di essere stata gabbata. Poi la richiesta d'intervento alla polizia con l'arrivo sul posto degli agenti del commissariato Torpignattara che hanno trovato l'anziana in lacrime che ha raccontato loro la truffa appena subito.